I recenti sviluppi politici in Venezuela, caratterizzati da una fase di forte incertezza, rischiano di riflettersi sui mercati energetici internazionali, con possibili effetti sui prezzi dei carburanti anche in Italia.

Il Codacons segnala come tensioni geopolitiche e instabilità nei Paesi produttori di petrolio possano alimentare movimenti speculativi sui mercati delle materie prime, con conseguenze dirette per automobilisti e famiglie.

L’associazione chiede al Governo di mantenere alta l’attenzione sull’andamento dei prezzi alla pompa e di intervenire tempestivamente in caso di rincari ingiustificati.

Il Codacons annuncia inoltre un monitoraggio costante del settore e avverte che eventuali aumenti non coerenti con i reali costi di approvvigionamento saranno segnalati e denunciati alle autorità competenti a tutela dei consumatori.