Cambio al vertice della Stazione Carabinieri di Petina dove, in seguito al pensionamento del Maresciallo Nunzio Santo Marchese, dallo scorso 2 novembre è arrivato il nuovo Comandante, il Maresciallo Francesco Ielpo.

29 anni, originario di Lauria, il neo Comandante della Stazione di Petina è stato arruolato come militare nell’Esercito Italiano da giugno 2016 a dicembre 2017, anno in cui è entrato nell’Arma dei Carabinieri. Dopo il periodo di formazione alla Scuola Allievi di Velletri ha prestato servizio come Carabiniere nel napoletano, presso la Tenenza di Ercolano fino a novembre 2021.

In seguito ha frequentato il Corso militare e accademico alla Scuola Sottoufficiali di Firenze fino al mese di luglio dello scorso anno, conseguendo il grado di Maresciallo e la Laurea triennale in Scienze Giuridiche della Sicurezza all’Università degli Studi di Firenze.

Dopo l’esperienza formativa è stato assegnato alla Stazione Carabinieri di Campagna dove ha ricoperto il ruolo di Vice Comandante fino a settembre scorso, per poi essere trasferito alla Stazione di Petina prima come Vice Comandante e attualmente come Comandante.

La presenza capillare dei Carabinieri anche nei piccoli centri come Petina, che conta poco più di 900 abitanti, è alla base dei valori che da sempre contraddistinguono l’Arma e il suo operato: senso dello Stato, dovere, solidarietà, abnegazione e professionalità. La Stazione rientra nella competenza della Compagnia di Sala Consilina, agli ordini del Capitano Veronica Pastori.

Al Maresciallo Ielpo gli auguri dalla redazione di Ondanews per un proficuo lavoro alla guida della Stazione di Petina.