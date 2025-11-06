Truffa del finto incidente a Futani.

A rimanere vittima dell’ennesimo episodio è stata un’anziana, contattata da un sedicente figlio che raccontava di aver avuto un incidente.

Il truffatore ha poi raccontato di avere urgenza di denaro per risolvere la questione. Poco dopo la signora è stata richiamata da un sedicente carabiniere che sosteneva la necessità di denaro per il figlio.

Poco dopo un uomo si è presentato dinanzi alla porta e la sventurata ha consegnato denaro e oro.

Un brutto episodio, scoperto poi dal vero figlio della donna che ha dato l’allarme.

Sull’accaduto indagano i Carabinieri per cercare di dare un volto ai responsabili.