Ha preso il via ieri mattina presso il Tribunale di Salerno il processo a carico di Nancy Liliano, la 32enne accusata di omicidio stradale per la morte dei due carabinieri Francesco Pastore e Francesco Ferraro e di un pensionato del posto, Cosimo Filantropia, coinvolti in un terribile incidente avvenuto a Campagna la notte del 6 aprile dello scorso anno.

Come si legge sul quotidiano “La Città di Salerno”, il processo è iniziato davanti al giudice monocratico Sara Serretiello ed è durato alcuni minuti, giusto il tempo di chiarire questioni preliminari come la costituzione delle parti civili e la competenza del giudice monocratico.

Costituita parte civile la moglie del pensionato, mentre il giudice dovrà decidere l’ammissione al processo come parte civile della sorella di Filantropia e dell’associazione Vittime della Strada.

Le indagini che hanno condotto al processo sono state lunghe e articolate, tanto che per ricostruire la dinamica dell’incidente ci sono voluti anche strumenti tridimensionali con esperti giunti sul posto da Cesena. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, Nancy Liliano stava viaggiando a bordo della Range Rover superando i 120 km/h, velocità ritenuta incompatibile per le condizioni della strada.

Proprio l’alta velocità, secondo la Procura, avrebbe impedito alla donna di controllare l’auto portandola a schiantarsi prima contro la pattuglia dei carabinieri e poi contro la Fiat Punto dell’anziano. L’impatto ha causato la morte sul colpo di uno dei due carabinieri, l’altro ha perso la vita pochi minuti dopo essere giunto in ospedale in condizioni disperate, mentre il cuore dell’anziano ha cessato di battere dopo qualche giorno di agonia. Nello scontro rimase gravemente ferito anche un altro carabiniere in servizio.

