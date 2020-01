Carabiniere in sella alla moto di servizio investito da un’auto sul Lungomare di Salerno

Paura questa mattina a Salerno per un carabiniere in servizio presso la locale Compagnia che è stato investito mentre si trovava in sella alla moto dell’Arma nei pressi del Lungomare Tafuri, nel quartiere Torrione.

Il 32enne calabrese, per cause in corso di accertamento, sarebbe stato travolto da una Fiat Panda guidata da una donna.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno soccorso il militare e lo hanno trasportato in ospedale. Le sue condizioni non desterebbero particolare preoccupazione nonostante le fratture riportate a causa del violento impatto con l’asfalto.

Rilievi del caso a cura della Polizia Municipale che dovrà ricostruire la dinamica dell’incidente.

– Chiara Di Miele –