Capodanno a Salerno. Tutto pronto per il concerto di Irene Grandi e dei Negrita in Piazza Amendola

Tutto pronto per il Capodanno a Salerno che vedrà il concerto di Irene Grandi e dei Negrita.

L’orario di inizio è alle ore 21.30 in Piazza Amendola.

Sarà Irene Grandi ad aprire la serata: l’artista toscana proporrà le sue hit più celebri: da “Passi dell’amore”, a “Bruci la città”, “Lasciala andare”, “Che vita è”, “La tua ragazza sempre”.

La serata sarà condotta da Metis di Meo e Andrea Volpe e culminerà con il concerto dei Negrita.

Il Comune di Salerno ha ricordato il divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata dei veicoli su ambo i lati della carreggiata nonché il divieto di transito a partire dalle ore 16 e fino al termine della manifestazione in Via Roma (nel tratto compreso tra Via Duomo e Piazza Luciani), Via Casavelice, Via Santa Lucia (tra via Roma e Lungomare Trieste), Via Porta di Mare (tra Via Giovanni Da Procida e lungomare Trieste), traversa Regina Costanza, traversa Giuseppe Verdi, Via Sandro Pertini, Piazza Umberto I e Lungomare.

Divieto di sosta e di fermata in piazza Cavour e nell’adiacente tratto di Via Roma sempre a partire dalle 11 di domani.

Oltre al divieto di sosta e di fermata è stato istituito il divieto di transito con direzione mare-monte, a iniziare dalle 16, in Via Lista e Via Luigi Centola.

