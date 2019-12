La festa di Capodanno a Cinecittà World, il parco divertimenti del Cinema e della Tv di Roma, sarà interamente dedicata a “Il Collegio“, per chi non si è perso neanche una puntata del programma di Rai 2.

Per chiudere il 2019 in bellezza il 31 dicembre si potrà vivere una serata da vero collegiale in compagnia del Preside, del Prof. di Italiano Maggi, e dei ragazzi protagonisti della trasmissione, partecipando alla cena di classe, rigorosamente vietata agli adulti e ai genitori! Naturalmente non mancheranno le sorprese: come accade nel reality in onda su Rai 2, per una sera si potranno respirare le stesse emozioni del collegio, con le regole, i prof, il divertimento, le sfide e le risate. Ma attenzione, durante la cena potrà arrivare all’improvviso una verifica scritta, un’interrogazione o un taglio di capelli per gli studenti più indisciplinati.

Il Capodanno in Collegio è al parco Cinecittà World, all’interno della più grande festa del centro Italia, che per una notte si trasforma in un enorme villaggio del divertimento.

Mentre i ragazzi sono in collegio i genitori e gli accompagnatori potranno godersi la festa, i cenoni e le attrazioni del Parco in totale relax. Il programma completo prevede il parco aperto dalle 18 alle 6 di mattina, 40 attrazioni, 6 spettacoli, concerti dal vivo, 5 discoteche e un Capodanno per i bambini sulla neve.

Per tutte le altre informazioni www.cinecittaworld.it

– Paola Federico –