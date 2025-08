Nei giorni scorsi la Polizia Locale di Potenza ha effettuato sequestri di capi di abbigliamento, borse, cinture e cappellini con marchi o altri segni distintivi di noti brand della moda, nazionali ed esteri, probabilmente contraffatti.

I controlli sono avvenuti in occasione del mercato mensile tenutosi in via della Fisica

“L’ attività di contrasto della Polizia Locale al commercio abusivo e alla contraffazione – afferma la Comandante Santoro – persegue molteplici obiettivi: tutelare i diritti di aziende e lavoratori, la salute, l’ambiente, la sicurezza urbana e la tutela dei consumatori, inconsapevoli dei rischi a cui potrebbero andare incontro acquistando un prodotto che viola i diritti di proprietà intellettuale. La legge punisce sia la vendita sia l’acquisto di merce contraffatta. Tutti devono contribuire ad assicurare il rispetto della legge, pertanto un invito anche ai cittadini a non favorire il commercio abusivo nelle sue molteplici forme”.