Capannone agricolo in fiamme ad Atena Lucana Scalo. Danni per circa 20mila euro

Attimi di paura nelle notte ad Atena Lucana Scalo dove un incendio si è sviluppato all’interno di un capannone privato adibito a deposito agricolo, situato in via Nazione San Giuseppe.

Le fiamme, per cause ancora in corso d’accertamento, in poco tempo hanno avvolto completamente la struttura e hanno distrutto attrezzi da lavoro, un trattore con fresa e una motozappa.

I danni ammonterebbero a circa 20mila euro.

Immediato l’intervento dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Sala Consilina che hanno domato il rogo evitando il peggio.

Presenti sul posto anche i Carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile della Compagnia di Sala Consilina.

– Annamaria Lotierzo –