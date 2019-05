Domani, lunedì 13 maggio, la lista numero 1 “San Pietro in Movimento” con candidata sindaco Piera Aromando scenderà in campo per il primo comizio elettorale.

L’incontro si terrà in Piazza “Enrico Quaranta” (Anfiteatro) e, in caso di pioggia, sarà trasferito nel salone dei convegni del Municipio.

L’appuntamento è alle ore 21.

