Prosegue l’attività di controllo del territorio e di tutela della pubblica incolumità da parte della Polizia Municipale di Capaccio Paestum diretta dal Comandante Maggiore Antonio Rinaldi. Gli agenti hanno dato esecuzione a un decreto di sequestro preventivo, emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Salerno, relativo a un fabbricato fatiscente in via Cannito.

L’operazione nasce da un recente sopralluogo effettuato dai caschi bianchi con il personale dell’Ufficio Tecnico Comunale. Gli accertamenti hanno evidenziato uno stato di grave degrado strutturale dell’immobile, tale da rappresentare un pericolo concreto e imminente per la pubblica e privata incolumità.

A seguito della relazione tecnica, il proprietario del manufatto, residente in un altro comune, è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per omissione di lavori in edifici che minacciano rovina. Inoltre, a causa della gravità della situazione e del rischio di crolli, è stato disposto il sigillo dell’area per evitare il transito o lo stazionamento nelle vicinanze della struttura.

L’iter amministrativo proseguirà ora con l’emissione, da parte dell’Ufficio Urbanistica, di un’ordinanza contingibile e urgente per la messa in sicurezza del fabbricato. In caso di ulteriore inadempienza del proprietario, il Comune di Capaccio Paestum procederà all’esecuzione d’ufficio dei lavori, con successivo recupero delle somme spese a carico del titolare dell’immobile.