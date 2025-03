Irregolarità e carenze igieniche, chiuse una comunità tutelare per persone non autosufficienti e una casa albergo per anziani a Capaccio capoluogo.

Il provvedimento si è reso necessario dopo i controlli effettuati mercoledì dei Carabinieri del NAS di Salerno che hanno riscontrato la perdita dei requisiti necessari per l’esercizio delle attività, la violazione degli obblighi derivanti dalle disposizioni di legge in materia urbanistica, edilizia, di prevenzione incendi, igiene e sicurezza, la grave reiterata violazione della carta dei servizi e il grave inadempimento delle modalità di erogazione delle prestazioni.

Per queste ragioni il Commissario Straordinario del Comune Davide lo Castro ha disposto l’ordinanza di chiusura immediata e lo sgombero e il trasferimento degli ospiti.