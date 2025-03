Il tema della sicurezza nei luoghi di lavoro è stato oggetto di un incontro presso la Prefettura di Salerno a cui ha partecipato il sindacato Ugl Salerno.

L’importanza di una vigilanza costante e di un impegno condiviso per la tutela dei lavoratori sono le urgenze più impellenti. Durante l’incontro, infatti, è stato evidenziato il calo degli infortuni sul lavoro grazie all’aumento delle ispezioni e al rafforzamento delle misure di prevenzione. Sono state inoltre individuate alcune strategie da attuare nei prossimi mesi, tra cui la condivisione dei dati sulle ispezioni, il potenziamento della formazione, la mappatura dei cantieri attivi e la promozione di buone pratiche attraverso la collaborazione tra associazioni datoriali e sindacati.

“Il calo degli infortuni è un segnale positivo, ma non possiamo permetterci di abbassare la guardia – ha dichiarato Carmine Rubino, segretario generale Ugl Salerno – Serve un impegno costante per garantire che la sicurezza nei luoghi di lavoro non sia solo un obiettivo, ma una realtà quotidiana. È fondamentale rafforzare la formazione e l’informazione, affinché tutti i lavoratori, indipendentemente dal settore in cui operano, possano svolgere le proprie mansioni in condizioni di sicurezza”.

Sabato Ceruso, segretario organizzativo dell’Ugl Salerno, ha aggiunto: “Il settore dell’edilizia e l’agroalimentare restano tra quelli più esposti ai rischi. Dobbiamo fare in modo che anche le piccole imprese abbiano accesso a strumenti adeguati per garantire la sicurezza dei propri dipendenti. L’aumento delle ispezioni dimostra che il controllo è un fattore determinante nella riduzione degli incidenti, ma è necessario un cambio di mentalità: la sicurezza deve essere considerata un investimento e non un costo”.

L’Ugl Salerno, da sempre attenta alla sicurezza sui luoghi di lavoro come dimostrano gli eventi organizzati sul tema in passato e quelli già programmati a stretto giro, continuerà a collaborare con istituzioni, associazioni datoriali e organi di vigilanza per promuovere strategie efficaci di prevenzione e tutela dei lavoratori, con l’obiettivo di azzerare il numero degli incidenti sul lavoro.