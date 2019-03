Cani ritrovati morti a Polla. Vicino ai loro corpi bocconi di cibo, avviate le analisi

Cinque cani randagi sono stati ritrovati morti fuori dal centro abitato di Polla, precisamente in località Castagneto.

A fare la triste scoperta sono stati i proprietari di alcuni terreni che hanno allertato immediatamente gli agenti della Polizia Locale.

Non si conoscono ancora la causa del decesso, molto probabilmente le bestiole sono state avvelenate dato che vicino ai loro corpi senza vita sono stati trovati residui di cibo.

Al momento sono ancora in corso le indagini per risalire ai colpevoli e i veterinari dell’ASL Salerno stanno effettuando le analisi sul cibo per verificare l’eventuale presenza di veleno.

– Annamaria Lotierzo –