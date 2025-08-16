Sono stati sanzionati numerosi giovani che nella notte di Ferragosto hanno occupato abusivamente la Pineta a Marina di Camerota.

Nell’area è interdetto il campeggio quindi l’allestimento di tende e di altre attrezzature adatte a pernottare o soggiornare sotto i pini, a pochi metri dal mare cristallino.

E’ altresì vietato accendere fuochi e abbandonare rifiuti in tutta l’area. Stamattina, invece, i vacanzieri hanno trovato cumuli di bottiglie di plastica, avanzi di cibo e altra immondizia lasciata nella pineta e sulla spiaggia dopo i bagordi notturni.

La Polizia Municipale non ha fatto attendere il suo intervento così parte dei responsabili sono stati sanzionati amministrativamente.