Giornata intensa di interventi, ieri, per le squadre antincendio della Protezione Civile di Battipaglia, che sono intervenute nella zona industriale e a Serroni Alto.

Le squadre hanno provveduto allo spegnimento dei vari incendi e il rapido intervento ha consentito a Serroni Alto di evitare che le fiamme si propagassero verso abitazioni vicine e l’autostrada, mentre, nella zona industriale, ha impedito che le fiamme lambissero anche i vicini binari ferroviari.

Repentino anche l’intervento dei Vigili del Fuoco.

“Ricordiamo che siamo nel periodo di massima pericolosità per gli incendi, pertanto è obbligatorio rispettare alcuni divieti e assolvere ad altrettanti obblighi, così come previsto dal decreto dirigenziale n.334 della Regione Campania del 10/06/2025” fa sapere la Protezione Civile.