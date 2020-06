“Il turismo in Campania è in ginocchio. I dati parlano chiaro: chi resta in Italia per le vacanze non ha scelto la nostra regione come meta“.

L’allarme è stato lanciato già nei giorni scorsi dai consiglieri regionali del Movimento 5 Stelle Gennaro Saiello e Michele Cammarano che hanno depositato un’interrogazione per chiedere in che modo la Regione Campania intende promuovere il settore del turismo che rischia il tracollo dopo la chiusura per l’epidemia di Covid.

“Secondo un’indagine dell’Ente Nazionale per il turismo, le mete preferite degli italiani sembrano essere quest’anno Puglia, Toscana e Sicilia, cui si aggiunge il mancato flusso dei turisti stranieri – affermano Cammarano e Saiello -. Una situazione che ha già creato quasi 50mila disoccupati nel settore dell’accoglienza e rischia di produrne molti di più. La totale mancanza di promozione, organizzazione e lungimiranza di questa Giunta regionale rappresenta il danno definitivo per il nostro turismo“.

“Avevamo l’occasione per essere i primi – sottolineano i consiglieri regionali del M5S – viste le risorse di cui disponiamo e invece siamo ultimi con danni di milioni di euro per le tasche degli operatori e dei lavoratori del comparto. Mentre si sprecano le iniziative delle altre regioni a livello nazionale ed europeo per attirare questi nuovi flussi, la Campania viene dimenticata dagli italiani come testimoniato dall’indagine dell’osservatorio nazionale sul turismo“.

– Paola Federico –