A seguito dell’ordinanza del sindaco di Campagna, Roberto Monaco, che vieta l’utilizzo dell’acqua potabile a tutte le utenze dell’acquedotto civico, il consigliere di minoranza Andrea Lembo si è recato presso il Comune per prendere visione dei documenti relativi alla contaminazione dell’acqua.

“Dalle analisi condotte dall’Arpa emergono contaminazioni microbiologiche di batteri coliformi – afferma Lembo -. Come se ciò non bastasse, a turbarmi maggiormente è stata la scoperta del fatto che le analisi sono state fatte il 10 settembre e rese note all’Amministrazione comunale il 16 settembre, ossia più di 15 giorni fa. Ci chiediamo, dunque, perché il Sindaco ha atteso più di 15 giorni per comunicare questo problema ai cittadini e adottare l’ordinanza di divieto d’uso dell’acqua erogata dal civico acquedotto per uso potabile? Perché si è consentito che i cittadini fossero esposti al pericolo dell’acqua contaminata per così tanto tempo, senza fornire nessuna informazione, pur avendola? Chi risponde degli eventuali danni alla salute dei cittadini che questa tardiva decisione può avere causato, soprattutto ai soggetti più deboli (immunodepressi, anziani, bambini)?”

La minoranza consiliare di Campagna vuole andare fino in fondo alla vicenda, con tutti i mezzi a disposizione, per chiarire alla città “le responsabilità di tale gravissimo e, ad oggi, ingiustificato ritardo. Lo sappiano coloro che, anche stamattina, si affannavano a tacciarci di allarmismo nei messaggi privati inviati ai cittadini preoccupati”.

“La salute pubblica – sottolinea Lembo – non è un tema sul quale si può consentire incompetenza, negligenza e superficialità nell’adozione dei provvedimenti necessari. Come consiglieri di opposizione, saremo sempre vigili controllori dell’operato di chi amministra”.

– Paola Federico –

