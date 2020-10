Campagna “Io non rischio”. Domani a Potenza lo stand della Protezione Civile in Piazza Matteotti

Il Comune di Potenza partecipa alla campagna nazionale “Io non rischio“, iniziativa promossa dal Dipartimento nazionale della Protezione Civile, il volontariato di Protezione Civile, le Istituzioni, tra le quali la Regione Basilicata, il mondo della ricerca scientifica e che mira a diffondere la cultura della prevenzione e a sensibilizzare i cittadini sui rischi di eventi calamitosi quali alluvioni, maremoti o sismi.

La prossima edizione è in programma domani, domenica 11 ottobre, e sarà organizzata in modo da evitare la possibilità di assembramenti e le piazze diventeranno digitali. A Potenza sarà allestito uno stand in Piazza Matteotti, a cura della Protezione Civile Comunale, con il suo responsabile Giuseppe Brindisi, dell’Associazione Misericordia e dell’Agesci. La finalità sarà quella di far conoscere le buone pratiche di protezione civile e, in particolare, la resilienza, intesa come la capacità di una comunità di affrontare gli eventi critici, superandoli grazie a uno sforzo corale e ad una capacità di reagire anche attraverso trasformazioni complessive della comunità stessa.

“In questo momento così delicato – ha dichiarato il Sindaco di Potenza, Mario Guarente – con la situazione sanitaria mondiale, nazionale e locale che impone grande cautela da parte di tutti, l’iniziativa di Protezione civile riveste un ruolo ancora più importante in quella direzione che da tanto tempo percorriamo, con la nostra struttura comunale, insieme a quella degli altri Comuni e quella regionale, che ci vede mantenere un livello alto di attenzione, pronti a intervenire laddove ce ne fosse il bisogno e, comunque, operando in maniera capillare sul territorio cittadino, urbano e rurale, per essere di supporto concreto ed efficace a tutti i potentini, per qualsiasi necessità possano manifestare nell’ambito delle competenze della protezione civile”.

– Chiara Di Miele –