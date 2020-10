Campagna di vaccinazione antinfluenzale. Il pediatra D’Alvano:”Necessaria per non confondere con sintomi Covid”

Anche nel Vallo di Diano partirà nella prossima settimana la campagna di vaccinazione antinfluenzale.

Quest’anno il consiglio della maggior parte dei pediatri è di vaccinare in maniera estesa contro l’influenza anche i bambini di età compresa tra i 6 mesi e i 6 anni, così come consigliato a livello sanitario nazionale e regionale per l’emergenza Covid-19.

“La vaccinazione mai come ora si rende necessaria per evitare l’epidemia influenzale stagionale che potrebbe provocare una serie di sintomi molto simili a quelli del Coronavirus – spiega il dottore Luigi B. D’Alvano, pediatra di libera scelta del distretto pediatrico di Polla nonché consigliere regionale e delegato aziendale SIMPeF – e costituire un ulteriore elemento di sovraccarico delle strutture sanitarie nazionali, in particolare dei reparti di terapia intensiva. Sembra, inoltre, che la vaccinazione antinfluenzale potrebbe indirettamente proteggere da forme gravi di Covid-19, attraverso la stimolazione dell’immunità innata ed evitare una serie di complicanze infettive legate all’indebolimento delle difese immunitarie post influenzali”.

I genitori dei bambini, nei prossimi giorni, verranno contattati direttamente dal proprio pediatra oppure dagli operatori del Centro Vaccinale del Distretto Sanitario che collaboreranno in maniera determinante nella campagna vaccinale antinfluenzale 2020-2021. Al telefono saranno comunicati giorno, orario e luogo nel quale recarsi per sottoporre i figli al vaccino. Ricordiamo che, in caso di prima vaccinazione antinfluenzale, ci sarà poi la necessità di somministrare una 2° dose dopo almeno un mese.

“Colgo l’occasione per ringraziare i centri vaccinali di Sant’Arsenio e di Sala Consilina – afferma D’Alvano – e l’unità operativa di prevenzione collettiva del nostro distretto per l’opera infaticabile di prevenzione, tracciamento, e monitoraggio dei casi di Covid-19 nei bambini“.

In caso non si ricevesse la chiamata per la convocazione basterà chiedere al proprio pediatra.

– Paola Federico –