Camion perde il carico di pomodori nei pressi dello svincolo A2 di Contursi Terme, all’innesto con la Strada Ofantina.

Il conducente ha perso il controllo del mezzo pesante per cause da accertare e le casse di pomodori si sono riversate sulla carreggiata.

Fortunatamente non si registrano feriti o danni.

Sul posto le squadre Anas per ripristinare la viabilità. Grazie al loro intervento è stato possibile evitare ulteriori disagi agli automobilisti in transito. Presenti anche gli agenti della Polizia Stradale.