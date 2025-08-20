Ancora un incendio riduce in cenere la macchia mediterranea nel Cilento.

Oggi a bruciare è la secca vegetazione nelle zone collinari di Stella Cilento e Casal Velino.

Diversi i focolai che hanno innescato i roghi. Sul posto sono immediatamente giunte le squadre della Comunità Montana Alento Monte Stella per estinguere le fiamme.

Vista l’estensione dell’incendio è stato richiesto anche l’intervento dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Vallo della Lucania e il supporto aereo della Regione Campania.

Nelle ultime settimane il territorio del salernitano, e in particolar modo il Cilento, è stato messo in ginocchio per i continui roghi, spesso alimentati anche dal vento e dalle secche sterpaglie, che in alcuni casi hanno minacciato anche abitazioni e siti turistici.