Camerota si fa bella con la tassa di soggiorno, in arrivo 50 panchine e nuovi oggetti di arredo

Nella giornata di lunedì 2 settembre saranno posizionate 50 panchine e oggetti di arredo nelle tre frazioni di Camerota, con un occhio di riguardo verso Camerota capoluogo, Lentiscosa e Licusati.

Il sindaco di Camerota, Mario Salvatore Scarpitta, con la delegata al Decoro Urbano, Mariateresa Reda, e gli amministratori, hanno ascoltato le esigenze dei cittadini e hanno disegnato un progetto per riqualificare alcune zone dei paesi interni. Al centro ci sono gli anziani che potranno vivere al meglio le piazze e altri luoghi simbolo. Ogni amministratore, per la propria frazione, si occuperà della posa di questi oggetti di arredo.

“E’ soltanto una prima tranche – dichiara il primo cittadino Scarpitta -. Stiamo portando avanti un progetto per cercare di sistemare zone finite nell’ombra e, soprattutto, per regalare ai cittadini e ai turisti nuove aree panoramiche e di relax. L’intento è anche socio-culturale, in quanto le nostre piazzette sono da sempre teatro di vita quotidiana, vita vera. Gli anziani incontrano i giovani per raccontare aneddoti del passato ed insegnare cose belle. Sperando si possa sempre più diminuire il tempo che i giovani passano con lo smartphone tra le mani e allungare le chiacchierata guardandosi negli occhi“.

– Paola Federico –