Parte bene la stagione della Gelbison che si aggiudica la prima di campionato contro il Sambiase. Una vittoria meritata da parte del team caro al presidente Maurizio Puglisi, che ha mostrato la sua forza e si conferma come squadra in grado di poter ambire a lottare per i quartieri alti.

Per questo match inaugurale il tecnico dei rossoblù Imperio Carcione propone alcune novità in formazione, ma non muta l’assetto tattico proponendo il 3-5-2. Dopo un buon inizio del team calabrese è la Gelbison a passare in vantaggio: al minuto 8 Liurni in rapida ripartenza piazza la zampata vincente che vale l’1-0 per i rossoblù.

La reazione dei calabresi viene controllata da Viscomi e soci e poi quasi alla fine della prima frazione arriva il raddoppio: bella combinazione di Tejo, Russo che piazza l’assist giusto per Piccioni che sottomisura non sbaglia e manda la Gebison al riposo sul 2-0.

Forte del doppio vantaggio, nella ripresa la Gelbison si limita a gestire la reazione del Sambiase che non riesce a creare veri pericoli alla porta di Corriere.

Da segnalare un momento di apprensione alla mezz’ora quando dalla tribuna riservata ai tifosi del Sambiase si chiede l’intervento dei sanitari per un malore occorso a un sostenitore della squadra calabrese. La gara resta ferma 6 minuti e per il tifoso si rende necessario il trasferimento in ospedale. Poi il match riprende e si conclude regolarmente con la vittoria dei cilentani che conquistano i 3 punti e domenica prossima vanno in trasferta in terra siciliana sul campo del Paternò.