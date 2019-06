Calcio. Barbara Aumenta Sabia lascia il Valdiano e sposa il progetto del Calcio a 5 a Sala Consilina

Barbara Aumenta Sabia, lascia il Valdiano. L’imprenditrice che opera nel settore petrolifero, entrata la scorsa stagione nel club azulgrana ricoprendo il ruolo di presidente onorario, e che era anche la principale fonte di finanziamento del sodalizio, ha deciso di interrompere il suo rapporto con la società.

Una decisione ufficializzata dalla stessa, ormai ex, presidente onorario attraverso una lettera raccomandata spedita al club e al comitato regionale della Campania, in cui annuncia le sue dimissioni. La scelta presa da Barbara Aumenta se da un lato può sembrare sorprendente, dall’altro non arriva proprio come un fulmine a ciel sereno, in quanto i rapporti con il resto del gruppo dirigente, appena ultimato lo scorso campionato, erano cominciati a deteriorarsi fino a far assumere all’imprenditrice la decisione di interrompere la sua collaborazione.

Ma Barbara Aumenta, se lascia il Valdiano, non resterà fuori dal mondo del calcio, infatti è già pronta a fare il suo ingresso nel mondo del calcio a 5 e sposare l’ambizioso progetto del nascente club che a Sala Consilina, punta a recitare un ruolo di primo piano nel campionato di serie C1.

La notizia che Barbara Aumenta, ha lasciato il Valdiano, è stata accolta con amarezza da parte dei tifosi che avevano visto in questa dinamica dirigente la figura migliore per proseguire il discorso avviato nel 2008 ma che ora, senza una presenza così autorevole anche dal punto di vista finanziario, rischia di subire un brusco stop.

Che dire di queste dimissioni? Il futuro del club di Teggiano si annuncia pieno di nubi più nere che grigie e pieno di incertezze che ne mettono a serio rischio la sua esistenza. Le prossime settimane, con la nuova stagione che dovrà partire, servirà a chiarire il quadro, ma tra quanti seguono le vicende del Valdiano serpeggia un certo pessimismo.

– Gerardo Lobosco –