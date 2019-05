Calcio. Al Valdiano pesante squalifica per Prisciantelli e Doukoure. Il presidente: “Proporremo ricorso”

Per il Valdiano, dopo il danno legato all’amara retrocessione arrivata al termine della gara playout pareggiata sul campo del Faiano, che ha sancito il ritorno degli azulgrana nel campionato di promozione, arriva anche la beffa che si presenta sotto forma di sentenze del giudice sportivo che usa la mano pesante per il finale convulso nel match con i picentini.

A finire nel mirino due calciatori azulgrana: il centrocampista Giovanni Prisciantelli e Amara Doukoure.

Il 19enne Prisciantelli è stato squalificato per un anno. Nella motivazione pubblicata sul comunicato ufficiale si legge: “Con comportamento sleale, scorretto, antisportivo e violento, terminata la gara Prisciantelli affrontava il Direttore di Gara con fare minaccioso, testa contro testa, e più volte lo spintonava. Reiterava il suo comportamento scorretto urlando al DDG parole gravemente offensive e lesive dell’onore e professionalità dello stesso”.

Amara Doukoure ha rimediato una sanzione più lieve ma altrettanto pesante: gli sono stati comminati quattro mesi di squalifica. A completare la situazione anche le tre giornate rimediate da Gianmarco Pasculli, figlio del trainer Pedro Pablo Pasculli, che ha guidato la squadra nell’ultima fase della stagione che purtroppo è culminata con la retrocessione.

Sui provvedimenti disciplinari a parlare è il presidente del club valdianese Barbara Sabia Aumenta: “Una sentenza spropositata che finisce per penalizzare oltremodo due nostri calciatori, in particolare l’under Giovanni Prisciantelli. Fermarlo per un anno significa interrompere la sua carriera. Probabilmente c’è stata una reazione del ragazzo ma ribadisco che il provvedimento è esagerato. Ho deciso di proporre ricorso per cercare di rendere meno pesante il provvedimento. Anche i quattro mesi comminati a Doukoure sono eccessivi ma certamente più indolori perché da scontare in un periodo senza attività agonistica o quasi. In attesa del giudizio di secondo grado della giustizia sportiva resto fiduciosa”.

Che dire? Una stagione da archiviare al più presto e ripartire con nuove prospettive e, conoscendo la determinazione della dinamica presidente Barbara Aumenta Sabia, siamo certi che si aprirà un nuovo e importante ciclo del Valdiano.

– Gerardo Lobosco –