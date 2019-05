Ladri in azione in due appartamenti a Vallo della Lucania. Rubano e prima di fuggire mangiano e bevono

Ladri in azione a Vallo della Lucania a pochi passi dalla Piazza Vittorio Emanuele.

Come riporta il quotidiano “Il Mattino”, secondo una prima ricostruzione i ladri sono riusciti ad entrare in due appartamenti e in entrambi i casi, dopo aver forzato le serrature, hanno messo a soqquadro le stanze alla ricerca di denaro e oggetti preziosi.

Il bottino non è stato cospicuo e prima di andare via hanno avuto il tempo di svuotare i frigoriferi e mangiare.

Non è il primo caso, un altro furto si è verificato tra Pasqua e Pasquetta dove ad essere presa di mira è stata una abitazione situata nel pieno centro cittadino.

Su quanto accaduto indagano i Carabinieri della Compagnia di Vallo della Lucania, diretti dal Capitano Mennato Malgieri.

– Annamaria Lotierzo –