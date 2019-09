Calcio a 5. Lo Sporting Sala Consilina passa ad Acerra (5-6).Ferreira sugli scudi,Vavà doppietta e rosso

Lo Sporting Sala Consilina, dopo il debutto con goleada, vince ancora una volta sull’ostico parquet del Club Eden di Acerra, ma lo fa solo di misura e dopo aver dilapidato il triplo vantaggio.

Al triplice fischio però, i ragazzi dei co-presidenti Antonio e Giuseppe Detta riescono a condurre in porto i tre punti, rimanendo a punteggio pieno. La gara sembra mettersi bene per i gialloverdi di Foletto, al primo vero affondo, Ferreira apre la sequenza delle marcature. Poi è la volta dell’ultimo arrivato Vavà, che ci teneva a presentarsi subito con una sua griffe, e lo Sporting Sala Consilina va sul doppio vantaggio. Tutilo si incarica di siglare lo 0-3. Tutto chiuso? Niente affatto! I partenopei si scuotono e prima del duplice fischio vanno a segno due volte e sul 2-3 si chiude la prima frazione.

Nel secondo tempo ristabilisce le distanze per i salesi il solito Vavà, ma è immediata la replica dell’Acerra che si porta a meno uno dai gialloverdi. Poi sale in cattedra Ferreira che sigla il 3-5. Per lo Sporting Sala Consilina, che sembrava avviato ad una vittoria in tutta tranquillità, arriva l’inattesa tegola che si abbatte sulla sua testa: il fantasista italo-brasiliano Vavà finisce per macchiare la sua convincente prestazione rimediando il secondo giallo, che gli costa l’espulsione. Una situazione che finisce per galvanizzare l’Acerra, che riesce dapprima ad accorciare e poi addirittura a trovare l’insperato pareggio.

Ma il match non finisce così. Il talentuoso Ferreira riesce ad inventare una giocata da top player e sigla il definitivo sorpasso per il 5-6 in un finale al cardiopalmo che regala la seconda vittoria al team salese che va a quota 6 punti. Sabato 28 settembre, nella terza giornata, al Palazingaro i ragazzi riceveranno il Massa Vesuvio.

– Gerardo Lobosco –