“Don John per Piaggine”. A Napoli spunta uno striscione in sostegno della protesta dei fedeli piagginesi

Arriva a toccare anche i cuori di cittadini di altri paesi la protesta dei fedeli di Piaggine che da giorni stanno lottando contro l’allontanamento di don John dalla loro parrocchia.

Dopo lo striscione con su scritto “Don John non si tocca” apparso allo stadio Arechi durante il derby Salernitana-Benevento, ne spunta un altro a Napoli: “Don John per Piaggine“. Una ragazza di Roccadaspide si è fatta ritrarre in alcune foto nei luoghi simbolo del capoluogo campano: a Piazza Plebiscito, al Maschio Angioino e davanti al Vesuvio.

L’iniziativa è di Rosalaura Sabetta ed è nata per sostenere i piagginesi e per far arrivare la loro voce anche a Napoli.

“Mi occupo di medicina trasfusionale – ha commentato – e conosco don John per tale ragione. Tra le sue qualità, infatti, c’è anche quella di essere donatore di sangue. Non sono di Piaggine ma conosco molti piagginesi perchè sono donatori, insieme al loro parroco. Don John è una persona molto generoso e i fedeli sono molto legati a lui, proprio per questo ho pensato di sostenerli“.

