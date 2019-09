Lo Sporting Sala Consilina arricchisce la sua campagna acquisti con un altro colpo da 90. A meno di una settimana dall’inizio del campionato di Serie C1, che vedrà la compagine nero verde ai nastri di partenza del principale torneo di Futsal della Campania, annuncia l’arrivo di un altro carioca.

Si tratta di Waldir De Lima in arte Vavà. L’annuncio l’ha dato il presidente del club Giuseppe Detta che, di concerto con Pasquale Lamura, main sponsor del club, ha condotto l’operazione e così garantito al tecnico Foletto, di poter avere a disposizione un altro elemento di primissimo piano per puntare in modo deciso alla promozione in serie B.

Vavà, 28 anni, vanta un passato già a Sala Consilina, dove ha giocato giovanissimo per poi scalare tutte le categorie che l’hanno portato anche a vestire la casacca della nazionale azzurra Under 21. Nella passata stagione aveva sposato il progetto della squadra cittadina nel torneo di serie C2 ed ora, grazie alla sinergia tra Detta e Lamura, ha deciso di accettare la proposta e raggiungere i compagni brasiliani come Tutilo e Cantieri, nonché il tecnico Foletto, con i quali aveva già giocato proprio a Sala Consilina nella stagione sportiva 2010/11, quando lo Sporting Sala Consilina centrò la storica promozione in serie B.

Waldir De Lima sarà presentato alla stampa nella sede del DLF gruppo Lamura giovedì 12 settembre alla vigilia del debutto in campionato che avverrà sabato 14 al Palazingaro nel match casalingo con la Frattese.

– Gerardo Lobosco –