Caggiano: uomo molesta una ragazza in un negozio. Denunciato

A Caggiano un uomo, pensionato, è stato denunciato dai Carabinieri della locale Stazione per violenza sessuale nei confronti di una 25enne del posto.

L’episodio è avvenuto qualche giorno fa in un negozio situato nella piazza di Caggiano dove entrambi erano in fila per fare degli acquisti.

L’uomo avrebbe molestato la ragazza toccandole le parti intime. Prontamente sono intervenuti i Carabinieri di Caggiano che hanno individuato l’uomo e lo hanno denunciato.

Inoltre i militari hanno attivato il “Codice Rosso”, un procedimento a tutela delle donne vittime dei reati di violenza sessuale.

– redazione –