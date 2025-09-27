L’Anfiteatro Alan Lomax a Caggiano si arricchisce di nuove opere d’arte.

Grazie a un bando della Regione Campania verranno realizzate e installate suggestive figure in acciaio corten a grandezza naturale raffiguranti scene della tradizione caggianese. Suonatori di zampogna e ciaramelle, contadine legate alla vita rurale del borgo, un suonatore di arpa, in onore al forte legame con la comunità di Viggiano, sono tra i protagonisti della nuova installazione .

Le opere saranno ulteriormente arricchite da dettagli in ceramica naturale, frutto del talento della Maestra Anna Maria Grippo, per un connubio artistico capace di valorizzare memoria e identità locale grazie anche alla proficua collaborazione con il Maestro Giuseppe Isoldi.

“Un progetto che mira a rendere il nostro meraviglioso borgo sempre più attrattivo e accogliente, nel segno della cultura, dell’arte e della tradizione” il commento del sindaco Modesto Lamattina.