Caggiano: il 30 novembre giornata della salute con gli screening del Lions Club Teggiano-Polla-Tanagro
Il Lions Club Teggiano-Polla-Tanagro organizza per domenica 30 novembre una Giornata della salute incentrata sui fattori di rischio cardiovascolari e con lo screening osteoarticolare.
Dalle 8.30 alle 13.00 nell’area scolastica in via dell’Osservatorio a Caggiano sarà effettuato uno screening per la prevenzione delle malattie cardio-nefro-metaboliche con misurazione di glicemia, colesterolomia e uricemia, ipertensione arteriosa e diabete, oltre a MOC, screening della fibrillazione, ECG.
Agli screening saranno presenti i dottori Crescenzio Bentivenga, Giuseppe Altieri, Giuseppe Viola e Gaetano Russo.
Nel gruppo di lavoro della giornata dedicata alla prevenzione sono presenti Maria Vittoria Maradei, Antonio Casale, Pasquale Lamattina, Walter Nicodemo e Michele Pagano in collaborazione con l’ANPAS di Caggiano.
L’evento è organizzato con il patrocinio del Comune di Caggiano.