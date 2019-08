Ha scatenato non poche polemiche giorni fa il video Instagram di un giovane in vacanza a Punta Licosa, nel Cilento, che butta in mare una bottiglia di plastica affermando “La mia barca è plastic free“. In tanti sono intervenuti per esprimere biasimo nei riguardi del ragazzo irrispettoso dell’ambiente, tra cui il Presidente del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, Tommaso Pellegrino, e il ministro dell’Ambiente Sergio Costa che ha annunciato la denuncia a carico del giovane protagonista del video.

A segnalare quelle immagini era stato Francesco Emilio Borrelli, consigliere regionale dei Verdi, che aveva anche invitato il giovane, per redimersi, a pulire le spiagge cilentane dai rifiuti. “Lo avevamo sollecitato, come gesto in segno di pentimento, di andare a ripulire le spiagge dalla plastica per dare un buon esempio a tutti – spiega Borrelli -. Non ci risulta che al momento abbia seguito il nostro consiglio. Altri giovani, però, quel gesto ignobile non l’hanno dimenticato e si sono rimboccati le maniche per dare il proprio contributo alla salvaguardia dell’ambiente”.