Butta plastica nel mare del Cilento e posta video sui social. Pellegrino:”Sarà denunciato”

Lascia l’Italia senza parole il video social di un giovane in vacanza a Punta Licosa, nel Cilento, che butta in mare una bottiglia di plastica affermando “La mia barca è plastic free“, in barba a tutte le ordinanze e alle leggi che tutelano il mare e l’ambiente che ci circonda. Ma soprattutto in totale sprezzo di quanto disposto dal Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni che ormai da tempo combatte una vera e propria battaglia contro la plastica.

“Un atto irrazionale e incivile – commenta il Presidente dell’Ente Parco, Tommaso Pellegrino -. Il personaggio autore di questo gesto ignobile sarà denunciato e sanzionato grazie al tempestivo intervento della Capitaneria di Porto di Agropoli; in particolare esprimo la mia assoluta gratitudine al Comandante Giulio Cimmino per essersi attivato in modo concreto e risolutivo subito dopo la segnalazione del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni e del Comune di Castellabate. Chi pensa di sfidarci con atti che danneggiano il nostro patrimonio non può restare impunito. Le regole si rispettano e il Parco continuerà a fare la sua parte; tolleranza zero ancor più per determinati gesti frutto di una arroganza irrazionale“.

Il video postato su Instagram era stato segnalato dal consigliere regionale dei Verdi, Francesco Borrelli. “Un gesto squallido, – ha affermato –tanto più se utilizzato per sbeffeggiare una cosa seria e delicata come il plastic free. Abbiamo provveduto immediatamente ad allertare il presidente del Parco, Tommaso Pellegrino, e le autorità locali per segnalare questo atto vergognoso. Non c’è nulla da scherzare in gesti come questi, nessuna goliardia, solo inciviltà. Si lascia passare un messaggio sbagliatissimo, e per di più sui social. Abbiamo notato, poi, che c’è la tendenza a scusarsi sempre dopo che l’indignazione della gente gli fa capire la stupidaggine che hanno commesso. Non transigeremo mai. Segnaleremo ogni gesto incivile, ogni abuso, ogni inquinamento dei nostri mari!“.

Il giovane, sempre su Instagram, ha chiesto scusa giustificando il video come un momento goliardico, sostenendo di aver soltanto finto di buttare in acqua la bottiglia dell’olio solare. “Non butto rifiuti in mare – ha detto – e quindi chiedo scusa a tutti se ho fatto passare un messaggio sbagliato“.

– Chiara Di Miele –