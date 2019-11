E’ stato presentato questa mattina a Buccino, presso l’Aula consiliare, il nuovo film del regista Luca Guardabascio, intitolato “Senza far rumore“. Il film, scritto a quattro mani con il buccinese co-sceneggiatore Michele Ferruccio Tuozzo, conta nove episodi che trattano storie di estrema attualità quali l’omofobia, l’immigrazione, la droga, l’usura, gli anziani, la disoccupazione, la solitudine.

“Abbiamo intrapreso un’esperienza, un anno fa, con il film ‘Credo in un solo padre‘ che ci ha permesso di creare uno zoccolo duro, insieme a persone che ci hanno creduto fortemente e che hanno voluto continuare questo progetto sociale con ‘Senza far rumore’ – ha dichiarato Guardabascio – con il principale obiettivo di far riflettere soprattutto le nuove generazioni“.

Il film, che sarà presentato in diversi festival non solo italiani ma anche americani, racconta in maniera moderna e verista storie della nostra quotidianità, con lo scopo di educare intrattenendo, facendo ridere, piangere ma soprattutto ragionare. Le riprese, che inizieranno il 14 novembre a Buccino, toccheranno anche Salerno, Eboli e Campagna.

“Siamo onorati di proseguire questa linea sociale insieme con l’associazione ‘Il Simposio’, di cui sono presidente – ha affermato Tuozzo – e di girare alcuni episodi a Buccino, finanziati da imprenditori locali, così il film avrà anche una grande importanza territoriale, oltre al valore morale e collettivo“.

Nel film ci sarà un cast di attori noti come: Flavio Bucci, Massimo Bonetti, Anna Rita Del Piano, Clayton Norcross, Maurizio Ferrini, Fabio Mazzari, Tony Palma, Morlo War e molti altri.

