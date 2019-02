I militari della Stazione Carabinieri Forestale di Buccino a seguito della segnalazione di un cittadino pervenuta attraverso la Stazione Carabinieri di Buccino hanno scoperto una discarica di rifiuti abusiva.

In particolare, i militari hanno scoperto nel cimitero del Comune di Buccino in via Santa Maria delle Grazie, in un’area circoscritta e chiusa da cancello, un ingente quantitativo di rifiuti depositati sul suolo, costituiti da lastre in marmo, alcune con applicazione in metallo riportante i dati anagrafici dei defunti, pezzi di calcestruzzo, calcinacci, mattonaci destinati alla chiusura delle tombe, laterizi, ferro, ornamenti in bronzo e plastica.

Il sito ha una superficie di circa 45 metri quadrati ed il cumulo di rifiuti speciali non pericolosi che giace in esso occupa un volume di circa 65 metri cubi , Dagli accertamenti delle date sulle lapidi si è ipotizzato che il cumulo è il risultato di un costante smaltimento nel tempo dei rifiuti. L’ipotesi è di una costituzione di una discarica abusiva.

Alla luce di quanto riscontrato i militari hanno provveduto a sequestrare l’area occupata dai rifiuti ed hanno denunciato all’Autorità giudiziaria il responsabile per il reato di discarica abusiva di rifiuti speciali non pericolosi provenienti da demolizioni delle tombe.

