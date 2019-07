Grande successo per le atlete dell’Associazione Danza e Ginnastica Kodokan di Atena Lucana alle Finali della manifestazione “Ginnastica in Festa” che si è svolta a Rimini.

Altre due fasce argento a squadra sono state ottenute grazie alle brillanti ed apprezzate prestazioni di Siria Giallorenzo, Rosaria Lamattina, Federica Lavista, Ramona Marino, Miram Mea, Grazia Dorotea Reina, Katrin Scaffa, D’Amico, Giada De Mieri, Michela Greco, Laura Pellegrino, Simona Sabia. Bronzo invece per Anna Abbamonte, Miriam Di Donato, Michela Izzo, Alessia Morrone e Melany Tardugno.

Vincenza Marmo ha concluso lo stage con la Tecnica Nazionale di Ginnastica Ritmica, Elena Aliprandi, dopo tre giorni di intenso allenamento ad Angri. Sempre con il gruppo Gold Regionale parteciperà alla cerimonia di apertura delle Universiadi 2019 a Napoli.

Ieri per le giovani ginnaste della Kodokan si è conclusa la permanenza a Rimini con l’anteprima della Serata Italiana, spettacolo di coreografa che l’Italia mostrerà alla Gynnaestrada Mondiale a Dornbirn in Austria dal 7 al 14 luglio. Si tratta di un evento di grande prestigio per il Paese, in quanto solo poche nazioni in tutto il mondo avranno il piacere di prendervi parte.

Tra le rappresentanti italiane ci saranno anche le piccole ginnaste kodachine Katrin Scaffa, Giorgia Petrarca, Miriam Mea, Vincenza Marmo, Filomena Marmo, Annamaria Carucci e Chiara Patera.

Soddisfazione è stata espressa dalla Maestra Rosaria Bruno per questi ennesimi traguardi raggiunti con successo e dopo tanto impegno.

– Chiara Di Miele –