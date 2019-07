A Sassano Ron emoziona il pubblico della Villa Comunale con il suo concerto tributo a Lucio Dalla

Un tripudio di musica d’autore e di forti emozioni ha fatto da protagonista ieri sera nello splendido scenario della Villa Comunale “Paolo Borsellino” a Silla di Sassano che ha ospitato il cantautore Ron in una delle tappe di “Lucio! Il Tour”. L’evento è stato organizzato dall’Amministrazione Comunale di Sassano ed ha uno scopo benefico, dato che parte del ricavato dalla vendita dei biglietti sarà devoluto alla UILDM (Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare).

Il tributo all’indimenticato e geniale artista bolognese Lucio Dalla è un omaggio all’amico di sempre che, attraverso aneddoti ironici e simpatici ma che denotano precisamente quella che era la personalità di Dalla, ha emozionato il numeroso pubblico che ha accolto Ron tra calorosi e lunghi applausi. Dal vivo, accompagnato da musicisti d’eccezione, il cantante (al secolo Rosalino Cellamare) ha regalato i più noti brani dell’amico Dalla a tratti rivisitati e arricchiti da suoni e ritmi caratteristici di varie zone d’Italia e del mondo. “Mi è piaciuto vestire alcune canzoni di Lucio in un modo diverso dall’originale – ha spiegato Ron dal palcoscenico – ad esempio con suoni tipici di Napoli o di Budapest, come nel caso di ‘Attenti al lupo’“.

Una carrellata dei successi più noti e cantati negli anni. Da “4/3/1943” a “Piazza Grande“, passando per “Il cielo”, “Le rondini”, “Anna e Marco“, solo per citarne alcuni.

“Lucio, – ha raccontato ancora Ron – dopo aver scritto con Roversi, non ne voleva sapere di scrivere versi con altri. Diceva sempre che ‘è come quando vai a letto con la Schiffer. A un certo punto lei non c’è più e trovi un pastore tedesco’“.

Al termine dello spettacolo il sindaco di Sassano, Tommaso Pellegrino, è salito sul palco a salutare Ron e il suo pubblico e a donare all’artista una targa di “Sassano, Città della Musica”. “Chiudiamo con questo concerto la stagione della Valle delle Orchidee – ha spiegato il primo cittadino – e non potevamo non avere con noi un grande artista, di quelli con la A maiuscola, che ultimamente sono difficili da trovare. Ron è un fuoriclasse che questa sera ci ha regalato momenti di emozione straordinaria nel ricordo del mitico Dalla“.

– Chiara Di Miele –