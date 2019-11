Brillanti prestazioni ed eccezionali successi quelli portati a casa ieri dal PalaZauli di Battipaglia per le atlete di Danza e Ginnastica Kodokan che hanno preso parte al II Memorial “Matteo Gaglione” di Ginnastica Ritmica.

Al Trofeo, il cui ricavato sarà devoluto interamente in beneficenza all’Associazione Italiana contro le Luecemie, linfomi e mieloma di Salerno, erano presenti più di 300 ginnaste provenienti da tutta le Campania.

10 ori, 7 argenti e 4 bronzi costituiscono il bottino per la società valdianese presente con Laura Barone, Martina Bruno, Annamaria Carucci, Siria Giallorenzo, Michela Izzo, Maria Rosaria Lamattina, Filomena Marmo, Vincenza Marmo (reduce della partecipazione all’Interregionale Gold Allieve Ritmica a Cagliari dello scorso fine settimana), Miriam Mea, Chiara Patera, Veronica Petrone, Grazia Dorotea Reina, Antonella Nives Romano, Katrin Scaffa, Melany Tardugno e Sara Trotta.

Soddisfatta per le eccellenti prove regalate al pubblico la professoressa Rosaria Bruno, che con tenacia e grande professionalità allena le sue giovani ginnaste per tutti gli appuntamenti più prestigiosi del Paese.

Prossima tappa per il Kodokan a Napoli con la partecipazione al Galà per il 150° della FGI al Teatro d’Oltremare. Per l’occasione le atlete della professoressa Bruno mostreranno la loro bravura in ben tre esibizioni.

– Chiara Di Miele –