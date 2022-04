Bonus commercio al dettaglio 2022 – a cura dello Studio Viglione Libretti & Partners

COS’È

Il Fondo perduto per il rilancio delle attività economiche stabilito dal Decreto Sostegni-ter con l’obiettivo di contenere gli effetti negativi della pandemia e programmare misure di sostegno per le imprese più colpite, prevede una dotazione di 200 milioni di euro per l’anno 2022, destinato alla concessione di aiuti sotto forma di contributo a fondo perduto per le imprese che svolgono in via prevalente attività di commercio al dettaglio.

A CHI SI RIVOLGE

Possono accedere al beneficio le imprese che svolgono in via prevalente un’attività di commercio al dettaglio, identificate dai seguenti codici della classificazione delle attività economiche ATECO 2007:

REQUISITI PREVISTI

Le suddette imprese per accedere al fondo perduto devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

aver registrato nel 2019 ricavi non superiori a 2 milioni di euro

ricavi non superiori a aver subito una riduzione del fatturato nel 2021 non inferiore al 30% rispetto al 2019

alla data di presentazione dell’istanza devono:

avere sede legale o operativa nel territorio dello Stato

risultare regolarmente costituite, iscritte e “attive” nel registro delle imprese

non essere in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatorie

non essere già in difficoltà al 31 dicembre 2019

non essere destinatarie di sanzioni interdittive, come l’interdizione dall’esercizio dell’attività, la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni, il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, l’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli già concessi, il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

AGEVOLAZIONE AMMESSA E RIPARTIZIONE DELLE RISORSE

L’agevolazione è attribuita sotto forma di contributo a fondo perduto, nei limiti delle risorse finanziarie assegnate per l’intervento agevolativo, ai sensi e nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Sezione 3.1 del “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19” di cui alla comunicazione della Commissione europea 2020/C 91 I/01 e s.m.

In particolare, le risorse finanziarie assegnate all’intervento agevolativo sono ripartite tra i soggetti aventi diritto, riconoscendo a ciascuno dei predetti soggetti un importo determinato applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare medio mensile dei ricavi relativi al periodo d’imposta 2021 e l’ammontare medio mensile dei medesimi ricavi riferiti al periodo d’imposta 2019, come segue:

60% per i soggetti con ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 non superiori a 400.000,00 euro

per i soggetti con ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 non superiori a 400.000,00 euro 50% per i soggetti con ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 superiori a 400.000,00 e fino a 1.000.000,00 euro

per i soggetti con ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 superiori a 400.000,00 e fino a 1.000.000,00 euro 40% per i soggetti con ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 superiori a 1.000.000,00 e fino a 2.000.000,00 euro

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande di accesso alle agevolazioni potranno essere presentate dalle ore 12:00 del 3 maggio 2022 e sino alle ore 12:00 del 24 maggio 2022, esclusivamente tramite procedura informatica.

