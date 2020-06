Bonifici contributi a fondo perduto entro 10 giorni dalla domanda – a cura dello studio Viglione Libretti

Nel corso della tavola rotonda dello Speciale Telefisco Obiettivo Rilancio del 23 giugno scorso, il direttore generale dell’Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, conferma i tempi sull’erogazione dei contributi a fondo perduto: il pagamento avverrà entro 10 giorni dall’accettazione della domanda.

Il direttore spiega che i contributi relativi alle prime domande, accettate il 15 giugno scorso, saranno erogati entro oggi.

Ruffini si esprime anche sul tema dell’obbligo preventivo di contraddittorio per gli avvisi di accertamento: l’Agenzia delle Entrate ha già mostrato apertura, dal punto di vista amministrativo, anche ai casi in cui il procedimento non è obbligatorio.

Ruffini sottolinea che i contributi a fondo perduto non hanno natura fiscale e sono una misura nuova per l’Agenzia delle Entrate, che in condizioni ordinarie non eroga sostegni economici.

