Si conclude il “Bomba Day” nel territorio di Eboli dove, dalle 7 di questa mattina, il 21° Reggimento Genio Guastatori ha provveduto al disinnesco di ben due ordigni bellici per un peso complessivo di 350 libbre (circa 160 kg) ritrovati nelle scorse settimane.

Il primo, scoperto in località Serracapilli, è stato despolettato dagli Artificieri e trasportato in sicurezza nella cava inerti di Battipaglia per essere fatto brillare.

Gli specialisti del 21° Reggimento Genio Guastatori, inquadrato nella Brigata Bersaglieri “Garibaldi”, hanno operato in sinergia con la Prefettura di Salerno, le Forze dell’Ordine e gli enti territoriali riuniti presso il Centro Coordinamento Soccorsi (CCS), attuando scrupolosamente tutte le procedure di sicurezza necessarie alla neutralizzazione degli ordigni. L’intervento, sotto il coordinamento della Prefettura di Salerno e con la massima collaborazione di tutte le componenti istituzionali in campo, è iniziato nelle scorse settimane con attività preliminari finalizzate alla realizzazione di un’adeguata struttura di contenimento e con scavi in profondità per il posizionamento di uno dei due ordigni, destinato al brillamento.

Successivamente gli Artificieri, suddivisi in due team e operanti simultaneamente su distinti punti, hanno proceduto alla rimozione delle spolette e degli organi sensibili di uno degli ordigni. Sull’altro è stato invece effettuato il taglio dell’involucro mediante appositi strumenti tecnici, seguito dallo scioglimento dell’esplosivo contenuto all’interno. Quest’ultimo, una volta separato dai restanti componenti in forma liquida, è stato fatto solidificare e poi eliminato in sicurezza, tramite combustione controllata.

Il Prefetto di Salerno Francesco Esposito ha apprezzato lo sforzo profuso dal 21° Reggimento per le operazioni di bonifica, evidenziando l’ottima e proficua collaborazione istituzionale tra tutte le componenti in campo. Con questo duplice intervento salgono a 415 gli ordigni distrutti dai Guastatori della Brigata “Garibaldi” dall’inizio dell’anno, a conferma della priorità data alla sicurezza dei cittadini.

Concluse le operazioni di bonifica si è proceduto alla riapertura delle strade chiuse al traffico per sicurezza e del tratto di A2 del Mediterraneo rimasto interdetto per precauzione, così come disposto da Anas.

Le operazioni sono state coordinate in sinergia dalla Prefettura di Salerno, dalla Questura, dal 21° Genio Guastatori, dalla Protezione Civile Città di Eboli, dalla Coc del Comune di Eboli, dalla Croce Rossa Italiana, dalla Polizia Municipale, dai Vigili del Fuoco, dai Carabinieri, dalla Guardia di Finanza e dalla Polizia di Stato.

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