Grosso spavento questa mattina a Eboli, in via Don Giuseppe Diana, per l’esplosione di una bomba carta.

Ignoti, per cause da accertare, hanno posizionato l’esplosivo davanti all’ingresso di un appartamento situato al terzo piano di una palazzina. Il boato ha svegliato così alle prime luci dell’alba i residenti, che spaventati per l’accaduto hanno subito allertato i soccorsi. L’esplosione ha divelto la porta di uno degli appartamenti, rovinato l’ingresso di altri due e mandato in frantumi alcune finestre.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Distaccamento cittadino che hanno messo in sicurezza la zona, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della locale Compagnia e i sanitari del 118 per assistere una donna che in seguito all’accaduto ha avuto un mancamento.

Toccherà agli inquirenti far luce sulla vicenda e individuare i responsabili.