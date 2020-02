Bomba carta esplode davanti alla saracinesca di una tabaccheria di Albanella. Indagano i Carabinieri

Nella notte ignoti hanno tentato di entrare all’interno di una tabaccheria in località San Nicola ad Albanella utilizzando una bomba carta per far saltare in aria la saracinesca.

L’esplosione, però, ha svegliato i titolari che abitano sopra l’attività commerciale e così i malintenzionati si sono dati alla fuga.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Agropoli per effettuare i rilievi del caso e capire quali fossero le intenzioni di chi ha agito, dato che non è stato asportato nulla.

Fortunatamente non ci sono stati feriti, ma la saracinesca e il vetro della porta di ingresso del negozio sono rimasti danneggiati dallo scoppio della bomba carta.

– Chiara Di Miele –