Vaccini in Campania. Speranza gela De Luca: “Nostre indicazioni perentorie, le Regioni si devono allineare”

Il Ministro della Salute, Roberto Speranza, è intervenuto sul caso della Campania che, a seguito della decisione del Presidente De Luca, ha agito in maniera autonoma bloccando le somministrazioni dei vaccini vettoriali oltre ad opporsi al mix vaccinale.

I richiami di AstraZeneca, dunque, saranno effettuati soltanto agli over 60 e a chi ha effettuato la prima dose da più di 4 mesi.

Sull’orientamento del Presidente De Luca, il Ministro Speranza, intervistato dal direttore de “La Stampa” Massimo Giannini, ha chiarito che “sulle questioni di natura sanitaria e sulle regole di somministrazione dei vaccini, le indicazioni che dà la Comunità scientifica devono essere rispettate da tutte le realtà regionali. Ci sono in queste ore interlocuzioni anche con la Campania che ha chiesto spiegazioni. Queste arriveranno a strettissimo giro”.

Incalzato da Giannini che ha replicato sull’eventualità che il governatore campano non si convinca, Speranza ha aggiunto: “Deve convincersi, questa è l’indicazione che noi diamo e va rispettata”.

“Tutte le Regioni devono allinearsi alle indicazioni della comunità scientifica – ha aggiunto – Devono farlo, non sono indicazioni che possono essere non rispettate ma sono di natura perentoria. Devono essere rispettate. Nelle ultime ore è arrivata una nota da parte di quella Regione che chiedeva spiegazioni in merito, questo può essere persino comprensibile. Queste spiegazioni arriveranno”.

“Lo ribadisco: qui non stiamo al dibattito politico per cui De Luca la può pensare in un modo e un altro la pensa diversamente – ha concluso – Qui stiamo alle indicazioni dei nostri scienziati che devono valere ‘erga omnes’ e noi chiediamo a tutte le Regioni di seguire in maniera puntuale le indicazioni del Cts. Io sono sicuro, avendo lavorato con le Regioni in spirito collaborativo in questi mesi, che su questo ci sia una grandissima attenzione e che alla fine tutti seguiranno le indicazioni”.