Blitz antidroga ad Agropoli. Nasconde oppio e anfetamina nel retrobottega del suo negozio, denunciato

Blitz antidroga dei Carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile della Compagnia di Agropoli.

Nella mattinata, insieme all’Unità nel Nucleo Carabinieri Cinofili di Sarno, i militari hanno scoperto 1,4 grammi di cocaina, 2,450 chilogrammi di oppio sotto forma di bulbi di papavero, 720 grammi di anfetamina.

Il tutto, sottoposto a sequestro, apparteneva a due persone incensurate di Albanella e di Agropoli che nascondevano lo stupefacente, nel primo caso per uso personale, e nel secondo caso per lo spaccio, in attività commerciali di loro proprietà.

In particolare, i bulbi di papavero e l’anfetamina sono stati trovati nel retrobottega di un negozio di Agropoli, nascosti nei borsoni, scatole e in 180 bussolotti celati all’interno di altrettanti pacchetti di tabacco.

Il proprietario dell’esercizio commerciale in questione è stato denunciato per produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope mentre per il detentore è scattata la segnalazione in Prefettura di Salerno.

Il tutto è stato possibile grazie a una articolata attività di indagine dei Carabinieri e al fiuto infallibile del pastore tedesco Olli del Nucleo Cinofili di Sarno.

– Claudia Monaco –