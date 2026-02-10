La stagione dei bilanci 2026 sta per aprirsi ufficialmente, mentre si attende ancora la nuova guida operativa di Unioncamere, prevista per marzo. L’ultimo documento disponibile resta infatti quello relativo al deposito 2025. Nonostante ciò, il quadro normativo non presenta variazioni rilevanti e consente già ora di delineare con chiarezza gli adempimenti che attendono società di capitali, enti e organismi obbligati al deposito.

Un adempimento che certifica la vita societaria

Il deposito del bilancio non è una formalità: è un obbligo che riguarda tutte le società di capitali e che, secondo la giurisprudenza, rappresenta un indicatore essenziale della regolare operatività dell’impresa. La mancata presentazione può addirittura costituire un segnale della causa di scioglimento prevista dall’art. 2484, n. 3 del Codice Civile, legata all’impossibilità di funzionamento dell’assemblea. L’invio deve avvenire esclusivamente per via telematica attraverso la piattaforma DIRE delle Camere di Commercio. Unioncamere ribadisce inoltre che questo adempimento non rientra nella Comunicazione Unica e richiede quindi una procedura dedicata.

Scadenze 2026: quando depositare il bilancio 2025

Il termine generale resta quello fissato dall’art. 2435 del Codice Civile: 30 giorni dalla data di approvazione del bilancio.

Le date chiave per le società di capitali

30 maggio 2026 : scadenza per i bilanci approvati entro il 30 aprile

: scadenza per i bilanci approvati entro il 30 aprile 29 luglio 2026: scadenza per chi ricorre al termine lungo dei 180 giorni

Le società devono infatti approvare il bilancio entro:

120 giorni dalla chiusura dell’esercizio

dalla chiusura dell’esercizio 180 giorni in presenza di esigenze particolari, da motivare nel verbale

Tempistiche particolari per altri soggetti

Alcuni enti seguono scadenze diverse:

Consorzi e contratti di rete: entro 2 mesi dalla chiusura dell’esercizio

Consorzi tra enti locali: 31 maggio

G.E.I.E.: entro 4 mesi

Aziende speciali e istituzioni di enti locali: 31 maggio

Imprese sociali – bilancio sociale: entro 60 giorni dall’approvazione

ETS non imprese sociali: entro 60 giorni

Società di mutuo soccorso: entro 60 giorni

Depositi senza scadenza

Non è previsto un termine per:

bilancio consolidato della controllante

bilancio di società estera con sede secondaria in Italia (salvo casi finanziari/creditizi)

bilancio consolidato di società di persone interamente possedute da società di capitali

Come si deposita il bilancio

La procedura è interamente digitale. Per completare il deposito occorre:

predisporre il bilancio in formato XBRL , firmato digitalmente

, firmato digitalmente allegare la documentazione richiesta

trasmettere la pratica tramite DIRE o tramite un professionista incaricato

Documenti da includere

La pratica deve contenere:

bilancio d’esercizio approvato

nota integrativa

eventuali relazioni (gestione, revisore, collegio sindacale)

verbale dell’assemblea

dichiarazione di conformità, se invia un professionista

elenco soci per S.p.A., S.a.p.a. e consorzi

Sanzioni: cosa rischia chi non deposita

L’art. 2630 del Codice Civile disciplina le sanzioni per omesso o tardivo deposito:

da 103 a 1.032 euro per chi non adempie nei termini

per chi non adempie nei termini riduzione a un terzo se il deposito avviene entro 30 giorni dalla scadenza

se il deposito avviene entro 30 giorni dalla scadenza aumento di un terzo se l’omissione riguarda il bilancio

La responsabilità ricade su chi, in base al ruolo ricoperto, è tenuto a effettuare il deposito.

Uno scenario in attesa della nuova guida

In attesa dell’aggiornamento Unioncamere, le imprese possono già orientarsi con un quadro normativo stabile e scadenze definite. La campagna bilanci 2026 richiederà, come sempre, attenzione alla tempistica, precisione nella documentazione e un uso corretto degli strumenti telematici. Prepararsi per tempo resta la strategia più efficace per evitare errori, ritardi e sanzioni.