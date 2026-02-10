Bilanci 2026, cosa devono aspettarsi le imprese – a cura dello Studio Viglione Libretti & Partners
La stagione dei bilanci 2026 sta per aprirsi ufficialmente, mentre si attende ancora la nuova guida operativa di Unioncamere, prevista per marzo. L’ultimo documento disponibile resta infatti quello relativo al deposito 2025. Nonostante ciò, il quadro normativo non presenta variazioni rilevanti e consente già ora di delineare con chiarezza gli adempimenti che attendono società di capitali, enti e organismi obbligati al deposito.
Un adempimento che certifica la vita societaria
Il deposito del bilancio non è una formalità: è un obbligo che riguarda tutte le società di capitali e che, secondo la giurisprudenza, rappresenta un indicatore essenziale della regolare operatività dell’impresa. La mancata presentazione può addirittura costituire un segnale della causa di scioglimento prevista dall’art. 2484, n. 3 del Codice Civile, legata all’impossibilità di funzionamento dell’assemblea. L’invio deve avvenire esclusivamente per via telematica attraverso la piattaforma DIRE delle Camere di Commercio. Unioncamere ribadisce inoltre che questo adempimento non rientra nella Comunicazione Unica e richiede quindi una procedura dedicata.
Scadenze 2026: quando depositare il bilancio 2025
Il termine generale resta quello fissato dall’art. 2435 del Codice Civile: 30 giorni dalla data di approvazione del bilancio.
Le date chiave per le società di capitali
- 30 maggio 2026: scadenza per i bilanci approvati entro il 30 aprile
- 29 luglio 2026: scadenza per chi ricorre al termine lungo dei 180 giorni
Le società devono infatti approvare il bilancio entro:
- 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio
- 180 giorni in presenza di esigenze particolari, da motivare nel verbale
Tempistiche particolari per altri soggetti
Alcuni enti seguono scadenze diverse:
- Consorzi e contratti di rete: entro 2 mesi dalla chiusura dell’esercizio
- Consorzi tra enti locali: 31 maggio
- G.E.I.E.: entro 4 mesi
- Aziende speciali e istituzioni di enti locali: 31 maggio
- Imprese sociali – bilancio sociale: entro 60 giorni dall’approvazione
- ETS non imprese sociali: entro 60 giorni
- Società di mutuo soccorso: entro 60 giorni
Depositi senza scadenza
Non è previsto un termine per:
- bilancio consolidato della controllante
- bilancio di società estera con sede secondaria in Italia (salvo casi finanziari/creditizi)
- bilancio consolidato di società di persone interamente possedute da società di capitali
Come si deposita il bilancio
La procedura è interamente digitale. Per completare il deposito occorre:
- predisporre il bilancio in formato XBRL, firmato digitalmente
- allegare la documentazione richiesta
- trasmettere la pratica tramite DIRE o tramite un professionista incaricato
Documenti da includere
La pratica deve contenere:
- bilancio d’esercizio approvato
- nota integrativa
- eventuali relazioni (gestione, revisore, collegio sindacale)
- verbale dell’assemblea
- dichiarazione di conformità, se invia un professionista
- elenco soci per S.p.A., S.a.p.a. e consorzi
Sanzioni: cosa rischia chi non deposita
L’art. 2630 del Codice Civile disciplina le sanzioni per omesso o tardivo deposito:
- da 103 a 1.032 euro per chi non adempie nei termini
- riduzione a un terzo se il deposito avviene entro 30 giorni dalla scadenza
- aumento di un terzo se l’omissione riguarda il bilancio
La responsabilità ricade su chi, in base al ruolo ricoperto, è tenuto a effettuare il deposito.
Uno scenario in attesa della nuova guida
In attesa dell’aggiornamento Unioncamere, le imprese possono già orientarsi con un quadro normativo stabile e scadenze definite. La campagna bilanci 2026 richiederà, come sempre, attenzione alla tempistica, precisione nella documentazione e un uso corretto degli strumenti telematici. Prepararsi per tempo resta la strategia più efficace per evitare errori, ritardi e sanzioni.