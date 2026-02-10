Terremoto politico amministrativo a Campagna dove oggi pomeriggio 12 consiglieri comunali hanno rassegnato le proprie dimissioni ponendo così la parola fine all’Amministrazione del sindaco Biagio Luongo.

I consiglieri (Salvatore Luongo, Raffaele Naimoli, Enrico Tommasiello, Gaetano Mirra, Sara Romanzi, Adelfio Pierro, Pierfrancesco D’Ambrosio, Adelia Amoruso, Cosimo Tommasiello, Luca D’Ambrosio, Liberato Naimoli e Pietro Magliano) hanno firmato le dimissioni davanti al notaio dopo che il rapporto di fiducia con il primo cittadino si è incrinato. In questo modo il Sindaco e la Giunta decadono con decorrenza immediata, viene sciolto il Consiglio comunale e il Prefetto nomina un commissario che guida il Comune fino alle prossime elezioni che, in questo caso, si terranno nella primavera.

Luongo era stato eletto con la sua compagine nel 2023 e dunque il paese sarebbe ritornato alle urne nel 2028 se il mandato fosse giunto a scadenza naturale.

Poche ore fa sui social l’assessore ai Lavori Pubblici Virginia Luongo ha scritto un lungo post in cui palesa il malcontento di parte della squadra amministrativa.

“In questi mesi ho scelto consapevolmente di lavorare in silenzio. Per rispetto verso la città e per senso di responsabilità istituzionale, non ho ritenuto corretto esporre pubblicamente le difficoltà riscontrate, confidando che l’impegno, il confronto e la concretezza potessero portare risultati. Col tempo, però, ho dovuto prendere atto di una realtà diversa: all’attribuzione formale della delega non è mai corrisposta una reale possibilità di esercitarla pienamente. Le decisioni più rilevanti venivano spesso assunte altrove, in sedi ristrette, senza un confronto. In alcune circostanze ho ritenuto più corretto lasciare l’aula piuttosto che sottoscrivere atti che non condividevo nel metodo o negli obiettivi, perché credo che la responsabilità istituzionale non si esaurisca in una firma, ma richieda coerenza, trasparenza e rispetto del ruolo affidato. A un certo punto, la consapevolezza dell’impossibilità di incidere ulteriormente è diventata inevitabile. Continuare avrebbe significato avallare un metodo che non condividiamo e che riteniamo non efficace per il bene della città. Per questo, oggi, non rimane altra scelta che prendere le distanze da questa esperienza amministrativa e di governo” ha affermato.

“Abbiamo preso una decisione sofferta – ha affermato il consigliere uscente Pietro Magliano, capogruppo della lista Campagna Futura -. E’ sicuramente un momento particolare, il nostro Comune dovrà affrontare il commissariamento che, fortunatamente, durerà soltanto qualche mese in vista delle prossime elezioni amministrative previste nel mese di maggio. Tuttavia, la situazione era ormai in una fase di stallo sia politico che amministrativo e non si poteva scegliere diversamente. L’assenza di visione futura e la forte rottura della stessa maggioranza ha fatto sentire forte il senso di responsabilità nei confronti dei cittadini”. Come sottolineato da Magliano, infatti, sono stati 6 su 10 consiglieri della maggioranza a rassegnare le proprie dimissioni insieme ai 6 della minoranza.