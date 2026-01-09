Ieri la Polizia di Stato, con il personale della Squadra Informativa del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Battipaglia, ha denunciato un minore per tentate lesioni aggravate e porto abusivo di arma da taglio.

Il provvedimento trae origine dai servizi di ordine pubblico predisposti in occasione di un concerto rap che si è tenuto a Battipaglia il 22 dicembre scorso nel corso del quale un addetto alla sicurezza ha consegnato alla Polizia un coltello a scatto di circa 21 centimetri ritrovato dopo un diverbio tra giovani.

Avviate immediatamente le attività investigative, i poliziotti hanno ricostruito la dinamica dei fatti e identificato l’autore anche attraverso l’analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza. Le riprese documentavano una lite tra due ragazzi e il successivo intervento dell’addetto alla sicurezza che, nel tentativo di separarli, recuperava l’arma poi sequestrata.

Ascoltato come persona informata sui fatti, l’addetto ha riferito di essere stato bersaglio di un tentativo di colpo all’addome da parte del giovane armato durante la fase concitata. Le ulteriori attività di indagine hanno permesso di individuare il responsabile, un minore residente a Battipaglia.

La Polizia di Stato proseguirà nell’attività di prevenzione e controllo del territorio con particolare attenzione ai contesti giovanili e agli eventi pubblici per garantire la sicurezza della collettività.